Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

The 8 Show (vrijdag 17/05, Netflix) Tragikomische thrillerserie uit Zuid-Korea waarin acht mensen opgesloten zitten in een gebouw. Daar moeten ze een gevaarlijk spel spelen, terwijl de te winnen geldprijs steeds hoger wordt naarmate het spel vordert. Bekijk de trailer.

Power (vrijdag 17/05, Netflix) Amerikaanse documentaire waarin de geschiedenis van de politie onder de aandacht wordt gebracht. De makers proberen onbekende aspecten aan het licht te brengen en stellen daarbij de vraag: is de politie machtiger dan het volk zelf?

After We Collided (zaterdag 18/05, Netflix) Romantische dramafilm uit 2020 die dient als vervolg op de film After. Het verhaal volgt de tumultueuze relatie tussen Tessa (Josephine Langford) en Hardin (Hero Fiennes Tiffin). Er bestaat ook een derde en vierde deel.

Golden Kamuy (zondag 19/05, Netflix) Historische avonturenfilm uit Japan over een Ainu-meisje en een oorlogsveteraan die het opnemen tegen misfits en deserteurs. Hun uiteindelijke doel is om een schat te vinden die op de huid van een aantal outlaws staat getatoeëerd.

Na het weekend...

The Parisian Agency: Exclusive Properties S04 (maandag 20/05, Netflix) Realityserie over de perikelen binnen de familie Kretz en hun luxe vastgoedbedrijf. Ze helpen hun klanten bij het kopen en verkopen van de meest exclusieve huizen in Frankrijk en daarbuiten.

Una vida menos en Canarias (woensdag 22/05, Netflix) Spaanse misdaadserie waarin een rechercheur met een hekel aan hitte, zand en toeristen wordt overgeplaatst naar de Canarische eilanden en moet samenwerken met een juist zeer contente partner. Lees hier meer.

Toughest Forces on Earth (woensdag 22/05, Netflix) Britse realityserie waarin een aantal veteranen die toe zijn aan een nieuw avontuur mee mogen trainen met elite legereenheden. Op deze manier krijgen ze verschillende tactieken en wapentuig van heel dichtbij te zien.

Buying London (woensdag 22/05, Netflix) Britse realityserie over de perikelen van makelaar Daniel Dagger en zijn team. Ze worden door de camera gevolgd terwijl ze hun werk doen op de Londense markt voor luxe woningen, gevuld met drama en zeer hoge vraagprijzen.

The Kill Room (woensdag 22/05, Netflix) Komische thrillerfilm waarin de eigenaar van een kunstgalerie (Uma Thurman) in zee gaat met twee criminelen (Joe Manganiello en Samuel L. Jackson). Ook Thurmans dochter Maya Hawke vertolkt een bijrol. Bekijk de trailer.

Top Gun (woensdag 22/05, Netflix) Jaren-tachtig-actiefilm van wijlen Tony Scott, met Tom Cruise als straaljagerpiloot Pete ‘Maverick’ Mitchell. Hij bouw een rivaliteit op met collega-piloot Iceman (Val Kilmer) en valt voor docent/instructrice Charlie (Kelly McGillis).

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (woensdag 22/05, Netflix) Derde film in de Ice Age-reeks waarin Sid (John Leguizamo) wordt meegenomen door dinosaurussen en het aan de rest van de kudde is om hem te gaan redden. Simon Pegg speelt een op dino’s jagende wezel.

Ice Age: Collision Course (woensdag 22/05, Netflix) Vijfde film in de Ice Age-reeks waarin eekhoorn Scrat in de ruimte achter zijn felbegeerde nootje aanzit, waarbij hij per ongeluk een enorme asteroïde op koers richting de aarde zet. Adam DeVine voegde zich bij de cast.

Tires (donderdag 23/05, Netflix) Komische serie van Shane Gillis en John McKeever (Gilly & Keeves), waarin Will (Steve Gerben) werkt in de garage van zijn vader maar daar non-stop wordt lastiggevallen door zijn neef en nu tevens collega Shane (Gillis). Bekijk de trailer.

In Good Hands 2 (donderdag 23/05, Netflix) Vervolg op de eerder verschenen romantische dramafilm uit Turkije. Een pas weer herenigde vader en zoon worstelen na een tragedie met een nieuw begin. Kunnen ze de leegte die een dierbare overledene achterliet opvullen?