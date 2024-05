Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© Liam Daniel / Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Cooking Up Murder: Uncovering the Story of César Román (vrijdag 10/05, Netflix) Spaanse documentaireserie over een van moord beschuldigde chef-kok. De man bouwde voor zichzelf een prominente carrière op via een web van geheimen en valse identiteiten.

Living with Leopards (vrijdag 10/05, Netflix) Britse documentairefilm over een filmploeg die in de natuur van dichtbij de levens van twee luipaardwelpen in beeld wist te brengen: ze volgden de twee dieren op hun met ups en downs gevulde weg naar volwassenheid.

El Correo (vrijdag 10/05, Netflix) Spaanse misdaadfilm waarin een bescheiden bediende zijn kans grijpt om mee te doen aan witwaspraktijken. Hij belandt daarna in een wereld van snel geld en snelle auto’s, maar een uiteindelijke crash lijkt zo goed als onvermijdelijk.

The Ultimatum: South Africa (vrijdag 10/05, Netflix) Zuid-Afrikaanse versie van eerdere realityserie waarin een aantal koppels moeten beslissen: trouwen of ermee stoppen. Ze stellen hun liefde voor elkaar op de proef door met iemand anders van partner te wisselen.

Rocco & Sjuul (zaterdag 11/05, Netflix) Komische dramafilm uit 2023 waarin Sjuul (Beppie Melissen uit Kapsalon Romy) haar jeugdliefde Rocco (Sabri Saad El Hamus uit Crypto Boy) weer tegen het lijf loopt. Hun opbloeiende relatie roept weerstand op binnen hun omgeving.

Mark Twain Prize Award: Kevin Hart (zaterdag 11/05, Netflix) In de nacht van zaterdag op zondag krijgt Kevin Hart de Mark Twain Prize voor American Humor uitgereikt. Netflix zal de ceremonie, met ook komieken als Chris Rock en Jerry Seinfeld, live uitzenden.

Mercy (zondag 12/05, Netflix) Actiefilm uit 2023 in de stijl van Die Hard, over een dokter (Leah Gibson) met een militaire achtergrond die in actie komt wanneer het ziekenhuis waar ze werkt wordt overgenomen door Ierse gangsters. Tevens met Jonathan Rhys Meyers.

Na het weekend...

Adagio (maandag 13/05, Netflix) Italiaanse misdaadfilm uit 2023 over de zoon van een voormalige crimineel die verstrikt raakt in een web van chantage en corrupte agenten. Hij besluit hulp te zoeken bij oude vrienden van zijn vader, die alles voor hem riskeren.

Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal (woensdag 15/05, Netflix) Documentaire over de opkomst en de ondergang van de controversiële datingsite Ashley Madison: de website voor mensen die op zoek waren naar een affaire werd in 2015 gehackt. Bekijk de trailer.

Sonic the Hedgehog (woensdag 15/05, Netflix) Videogameverfilming uit 2020 waarin de pijlsnelle blauwe egel Sonic op onze aarde bevriend raakt met een sheriff (James Marsden) en uit handen moet zien te blijven van zijn grote aartsvijand Dr. Robotnik (Jim Carrey).

Vanderpump Rules (woensdag 15/05, Netflix) Realityshow die dient als spin-off van The Real Housewives of Beverly Hills en draait om de perikelen van Lisa Vanderpump. Ze is de baas van een restaurant in West-Hollywood waar het personeel voor veel drama zorgt.

Bridgerton S03 (donderdag 16/05, Netflix) Kostuumdrama van producent Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) waarin nu Colin Bridgerton (Luke Newton) zijn vriendschap met Penelope Featherington (Nicola Coughlan uit Derry Girls) tracht te herstellen. Bekijk de trailer.

Maestro in Blue S02 (donderdag 16/05, Netflix) Romantische mystery-serie uit Griekenland waarin een muzikant afreist naar het eiland Paxos, waar hij kennismaakt met een jonge vrouw die ook muzikale ambities heeft en betrokken raakt bij de sores van de lokale mensen.

Monster (donderdag 16/05, Netflix) Thrillerfilm uit Indonesië waarin twee jongeren worden ontvoerd en vervolgens door iemand worden opgesloten in een verlaten huis. De vrouw weet te ontsnappen en keert vervolgens weer terug naar het huis om haar vriend te helpen.