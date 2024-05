Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© Enda Bowe / Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Unfrosted (vrijdag 03/05, Netflix) Komische film van en met Jerry Seinfeld, over de hevige rivaliteit tussen ontbijtfabrikanten Kellogg's en Post Cereal in de jaren zestig. Naast Seinfeld zelf zijn onder meer Jim Gaffigan en Melissa McCarthy te zien. Bekijk de trailer.

Postcards (vrijdag 03/05, Netflix) Afrikaanse dramafilm over een alleenstaande moeder uit Nigeria die voor een medisch onderzoek naar India reist. Onderweg ontmoet ze verschillende mensen en blijkt ze hun levens ook op een vaak positieve manier te beïnvloeden.

Selling the OC S03 (vrijdag 03/05, Netflix) Realityserie over makelaars van de Oppenheim Group, die peperdure woningen verkopen aan de rijke elite. Op het kantoor in Orange County zorgen bekentenissen, verliefdheden en confrontaties voor dramatische perikelen.

John Mulaney Presents: Everybody’s in LA (vrijdag 03/05, Netflix) In de nacht van 3 op 4 mei gaat om 04.00 uur het eerste deel van een live-evenement van John Mulaney in première bij Netflix. Hij trekt door Los Angeles en zoekt verschillende collega-komieken op.

The Atypical Family (zaterdag 04/05, Netflix) Dramaserie uit Zuid-Korea over een familie gezegend met unieke superkrachten. Door toedoen van hedendaagse problemen verliezen de familieleden hun krachten, totdat een mysterieuze vrouw opduikt die alles verandert.

Katt Williams: Woke Foke (zaterdag 04/05, Netflix) In de nacht van 4 op 5 mei wordt de nieuwe special van komiek Katt Williams, die veel stof deed opwaaien met zijn interview bij Club Shay Shay, vanaf 04.00 uur live uitgezonden bij Netflix (zonder ondertiteling).

The Roast of Tom Brady (zondag 05/05, Netflix) In de nacht van 5 op 6 mei is de roast van oud-rugbyspeler Tom Brady vanaf 02.00 uur live te zien op Netflix (zonder ondertiteling). De gasten worden geheim gehouden, hoewel Kevin Hart en Jeff Ross al zijn bevestigd.

Na het weekend...

Super Rich in Korea (dinsdag 07/05, Netflix) Realityserie over de enorm uitbundige levens van een aantal schatrijke mensen in Zuid-Korea. De reeks volgt een tycoon uit Singapore, een erfgenaam van een Italiaans luxemerk en een uit Pakistan afkomstige aristocraat.

The Final: Attack on Wembley (woensdag 08/05, Netflix) Documentaire over misstanden in Wembley rond de finale tussen Engeland en Italië op het Europees kampioenschap voetbal in 2021: supporters van Engeland lieten in de stad een spoor van vernieling achter.

The BFG (woensdag 08/05, Netflix) Familiefilm van Steven Spielberg uit 2016, gebaseerd op het boek van Roald Dahl. Het jonge weesmeisje Sophie wordt door een grote vriendelijke reus meegenomen en maakt kennis met zijn veel minder vriendelijke soortgenoten.

Bodkin (donderdag 09/05, Netflix) Zwartkomische serie waarin twee podcasters (Will Forte en Robyn Cara) en een vrij serieuze journaliste (Siobhán Cullen) in een kustplaatsje in Ierland een mysterieuze verdwijning van twintig jaar geleden onderzoeken. Bekijk de trailer.

Thank You, Next (donderdag 09/05, Netflix) Romantische dramaserie uit Turkije over een jonge advocate zich die na een pijnlijke relatiebreuk begeeft in de erg verwarrende wereld van het moderne daten. Ze krijgt daarbij onvoorwaardelijke steun van haar beste vriendin.

Mother of the Bride (donderdag 09/05, Netflix) Romantische komediefilm over een vrouw (Brooke Shields) die afreist naar een tropisch eiland om daar de bruiloft van haar dochter bij te wonen. Dan ontdekt ze dat de vader van de bruidegom haar voormalige geliefde is.