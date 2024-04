Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Scoop (vrijdag 05/04, Netflix) Waargebeurde dramafilm over (de aanloop naar) het interview van BBC-journaliste Emily Maitlis (Gillian Anderson) met prins Andrew (Rufus Sewell). Het gesprek had daarna desastreuze gevolgen voor de Britse royal. Bekijk de trailer.

Parasyte: The Grey (vrijdag 05/04, Netflix) Koreaanse horrorserie van de maker van Train to Busan en The Bequeathed waarin buitenaardse parasieten op aarde mensen binnendringen. Toch lijkt iemand de wil van haar parasiet te kunnen weerstaan. Bekijk de trailer.

The Antisocial Network (vrijdag 05/04, Netflix) Documentaire over een anonieme website (4Chan.org) opgericht door een groep geïsoleerde tieners, die begon met memes en geestige filmpjes maar vervolgens ook veel complottheorieën en chaos in de hand werkte.

Confess, Fletch (vrijdag 05/04, Netflix) Komische detectivefilm uit 2022 met Jon Hamm als de eerder in twee films door Chevy Chase gespeelde Fletch. De onderzoeksjournalist speurt naar een verdwenen kunstcollectie, maar raakt verwikkeld in een moordmysterie.

Na het weekend...

Neal Brennan: Crazy Good (dinsdag 09/04, Netflix) Stand-up-special van Neal Brennan, de medebedenker van Chappelle’s Show die ook bekend is van zijn podcast Blocks. De komiek praat onder meer over crypto, gepronk op sociale media en sekscomplimenten.

Anthracite (woensdag 10/04, Netflix) Franse misdaadserie over de invloed van een oude cult in een klein dorpje in de Alpen. Een man die onterecht van moord wordt beschuldigd krijgt hulp van een vrouw die op zoek is naar haar verdwenen vader. Bekijk de trailer.

The Hijacking of Flight 601 (woensdag 10/04, Netflix) Colombiaanse thrillerserie naar een waargebeurd verhaal. Begin jaren zeventig gijzelen twee gewapende activisten een vliegtuig, waarna de kapitein en zijn personeel de rust moeten bewaren. Bekijk de trailer.

Unlocked: A Jail Experiment (woensdag 10/04, Netflix) Documentaireserie waarin de baas van een gevangenis in Arkansas een riskant sociaal experiment aangaat: gevangenen krijgen er meer zeggenschap en vervolgens wordt er gekeken wat voor effect dit heeft.

What Jennifer Did (woensdag 10/04, Netflix) True-crime-documentaire over Jennifer Pan, die op een dag vanuit haar woning in Canada het alarmnummer belt en vertelt dat haar ouders tijdens een inbraak zijn doodgeschoten. Al snel blijkt dat er meer aan de hand is.

Baby Reindeer (donderdag 11/04, Netflix) Komische dramaserie over een komiek die uit medelijden met een kwetsbare vrouw flirt. Zijn handreiking ontketent echter een verstikkende obsessie bij de vrouw, die hun beide levens zelfs compleet dreigt te verwoesten.

Midsummer Night (donderdag 11/04, Netflix) Scandinavische miniserie met onder anderen Pernilla August uit Blackwater. In het drama komt een familie bijeen voor de viering van een traditionele midzomer, waarna er lang bewaarde geheimen aan het licht komen.

As the Crow Flies S03 (donderdag 11/04, Netflix) Turkse dramaserie over een jonge fan die zich naar binnen weet te bluffen bij de redactie van een ervaren presentatrice. Daar krijgt ze vervolgens te maken met de donkere kant van ambitie, afgunst en beroemdheid.