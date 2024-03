Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

Alles over series, tv en film. Vanaf de redactie van de VARAgids.

© Audrius Solominas / Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Shirley (vrijdag 22/03, Netflix) Historische dramafilm van scenarist John Ridley (12 Years a Slave) over politica Shirley Chisholm (Regina King), die eind jaren 60 geschiedenis schreef als de eerste zwarte vrouw in het Amerikaans Congres. Bekijk de trailer.

The Martian (vrijdag 22/03, Netflix) Sciencefictionfilm van Ridley Scott uit 2015, waarin een op Mars gestrande astronaut (Matt Damon) jarenlang moet zien te overleven op de rode planeet, terwijl NASA op aarde een reddingsoperatie probeert op te zetten.

Buying Beverly Hills S02 (vrijdag 22/03, Netflix) Amerikaanse realityshow over het in Los Angeles gevestigde The Agency, dat onroerend goed verkoopt. Het bedrijf wordt geleid door Mauricio Umansky, die zijn dochter Farrah aanstelde als zijn rechterhand.

The Equalizer 3 (zaterdag 23/03, Netflix) Derde deel in de reeks actiefilms met Denzel Washington als voormalig spion en ex-marinier Robert McCall. Hij geniet in Italië van zijn rust, totdat zijn gemeenschap bedreigd wordt door criminelen. Bekijk de trailer.

Na het weekend...

Teasing Master Takagi-san (maandag 25/03, Netflix) Komische tienerserie uit Japan over de jonge Takagi, die haar klasgenoot Nishikata graag in de maling neemt. Nishikata probeert haar steeds terug te pakken, maar helaas is zij hem steeds opnieuw te slim af.

The Believers (woensdag 27/03, Netflix) Dramaserie uit Thailand over drie ondernemers die een grote lening voor hun start-up-bedrijf moeten afbetalen. Ze proberen het bedrag bij elkaar te krijgen door met oplichting geld te verdienen aan een boeddhistische tempel.

Testament: The Story of Moses (woensdag 27/03, Netflix) Dramaserie gecombineerd met documentaire, over het leven van de profeet Mozes, die de Israëlieten uit Egypte zou leiden. De drie episodes worden door theologen en historici van commentaar voorzien.

Rest in Peace (woensdag 27/03, Netflix) Argentijnse dramafilm over een man met erg grote geldzorgen en een slechte gezondheid. Door een speling van het lot krijgt hij de kans om zijn familie te beschermen, maar de prijs daarvoor is hoog: voor altijd verdwijnen.

No Pressure (woensdag 27/03, Netflix) Poolse komediefilm over een chef-kok uit de grote stad die misleid wordt om alles te laten vallen en de boerderij van haar oma te komen redden. Eenmaal aangekomen valt ze voor een knappe boer die een geheim verbergt.

The Expendables 4 (woensdag 27/03, Netflix) Vierde deel in de actiereeks over een groep huurlingen, waarin deze keer het personage van Jason Statham het voortouw neemt. Nieuwe toevoegingen aan de cast zijn onder meer 50 Cent, Megan Fox en Iko Uwais.

The Real Housewives of Salt Lake City (woensdag 27/03, Netflix) Realityshow waarin de zeer luxe levens van rijke huisvrouwen in Salt Lake City centraal staan. De vrouwen vliegen elkaar regelmatig in de haren, wat zorgt voor de nodige dramatische perikelen.