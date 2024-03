Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Hacks (vrijdag 08/03, Netflix) Komische dramaserie over een doorgewinterde comédienne (een Emmy-winnende Jean Smart) die haar vaste plek in Las Vegas dreigt kwijt te raken en gekoppeld wordt aan een jonge tv-schrijfster uit Los Angeles. Lees de recensie.

Damsel (vrijdag 08/03, Netflix) Fantasyfilm van de regisseur van 28 Weeks Later, waarin een jonkvrouw (Millie Bobby Brown uit Stranger Things) denkt te mogen trouwen met een knappe prins, maar in werkelijkheid het offer is voor een draak. Bekijk de trailer.

To Kill a Tiger (vrijdag 08/03, Netflix) Bejubelde documentaire die dit weekend meedingt naar een Oscar. De film draait om een gezin uit India dat op zoek gaat naar gerechtigheid als hun tienerdochter het slachtoffer wordt van een afschuwelijke groepsverkrachting.

Blown Away S04 (vrijdag 08/03, Netflix) Competitieve realityshow uit Canada, waarin tien van de beste glasblazers ter wereld alles uit de kast halen om op de eerste plek te eindigen bij de kampioenschappen glasblazen en daarmee 100.000 dollar binnen te harken.

Queen of Tears (zaterdag 09/03, Netflix) Romantische komedieserie uit Zuid-Korea over de koningin van de warenhuizen en de prins van de supermarkten. Het koppel weet zich door een huwelijkscrisis heen te slaan, waarna hun liefde toch weer opnieuw opbloeit.

Eye Love You (zondag 10/03, Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Korea over een vrouw met een telepathische gave die niet meer in de liefde gelooft. Maar wanneer ze de gedachten van een zachtaardige student niet kan begrijpen, vliegen de vonken alsnog over.

Na het weekend...

Young Royals S03 (maandag 11/03, Netflix) Zweedse dramaserie over een jonge prins die in opspraak raakt en door de koninklijke familie naar een kostschool wordt gestuurd, waar hij vervolgens veel over zichzelf leert. De finale van dit seizoen verschijnt 18 maart.

Turning Point: The Bomb and the Cold War (maandag 11/03, Netflix) Tweede deel in de reeks Turning Point-documentaires: in de eerste serie kwamen de aanslagen van 11 september aan bod en deze keer wordt de (nasleep van de) Koude Oorlog verder toegelicht.

Bandidos (woensdag 13/03, Netflix) Mexicaanse avonturenserie waarin Miguel en Lilí een oude schat proberen op te vissen uit een oud Spaans scheepswrak. Ze schakelen daarvoor de hulp in van een stel bandieten, maar zijn niet de enigen die naar de schat zoeken.

Girls5eva S03 (donderdag 14/03, Netflix) Muzikale komedieserie van producent Tina Fey (Unbreakable Kimmy Schmidt, 30 Rock) over een vergeten meidengroepje (met onder meer Sara Bareilles en Busy Philipps) dat plots weer in de schijnwerpers komt te staan.

24 Hours with Gaspar (donderdag 14/03, Netflix) Indonesische misdaadfilm waarin een privédetective nog 24 uur te leven heeft. Hij volgt een spoor van verwarrende aanwijzingen, waarvan hij hoopt dat deze hem uiteindelijk leiden naar zijn verdwenen vriend.

Art of Love (donderdag 14/03, Netflix) Turkse misdaadfilm waarin een agente van Interpol op zoek moet naar een beruchte kunstdief en ontdekt dat deze haar voormalige geliefde is. Ze bedenkt vervolgens een riskant plan om hem op heterdaad te kunnen betrappen.