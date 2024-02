Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Entrevías S03 (vrijdag 23/02, Netflix) Spaanse misdaadserie over een oorlogsveteraan die genoeg heeft van alle criminaliteit in zijn buurt: als zijn kleindochter slachtoffer wordt van drugsdealers besluit hij voor eigen rechter te spelen. Lees de recensie.

Mea Culpa (vrijdag 23/02, Netflix) Thrillerfilm waarin een advocate (Kelly Rowland uit Destiny’s Child) met een moeizaam huwelijk een aantrekkelijke kunstenaar verdedigt, nadat hij wordt beschuldigd van de moord op zijn vriendin. Lees de recensie.

Through My Window: Looking at You (vrijdag 23/02, Netflix) Derde deel in trilogie van romantische films uit Spanje. Raquel en Ares kunnen elkaar niet vergeten, zelfs niet wanneer ze met anderen daten. Komen ze ondanks de druk toch weer bij elkaar?

The Indrani Mukerjea Story: Buried Truth (vrijdag 23/02, Netflix) Documentaire over de verdwijning van de 25-jarige Sheena Boora in 2012 en de schokkende onthullingen tijdens de nasleep ervan. Haar moeder Indrana Mukerjea werd later gearresteerd.

Formula 1: Drive to Survive S06 (vrijdag 23/02, Netflix) Documentaireserie die een kijkje achter de schermen geeft bij de coureurs en de teambazen binnen de Formule 1. James Gay-Rees, bekend van zijn documentaire over Ayrton Senna, is producent.

Gran Turismo (zaterdag 24/02, Netflix) Op feiten gebaseerde dramafilm van regisseur Neill Blomkamp (District 9) die vorig jaar in de bioscoop te zien was. Een tiener die geobsedeerd is door de game Gran Turismo krijgt de kans om een echte coureur te worden.

Na het weekend...

Donnell Rawlings: A New Day (dinsdag 27/02, Netflix) Special van Donnell Rawlings, die onder meer bekend is van Chappelle’s Show. De komiek praat in de special onder meer over toxische relaties, ouder worden en hoe te functioneren in een co-ouderschap.

The Mire: Millennium (woensdag 28/02, Netflix) Poolse misdaadserie waarin onder meer journalist Piotr Zarcycki (Dawid Ogrodnik) gevolgd wordt. De reeks introduceert een nieuw mysterie en gaat dieper in op nog onbeantwoorde vragen. Bekijk de teaser.

Code 8 Part II (woensdag 28/02, Netflix) Scifi-actiefilm met de neefjes Robbie en Stephen Ammell. In een stad waarin mensen met superkrachten worden onderdrukt, wendt een oud-crimineel zich tot een drugsbaas om een tiener te beschermen tegen een agent.

American Conspiracy: The Octopus Murders (woensdag 28/02, Netflix) Documentaire over een journalist die bezig was een politieke samenzwering bloot te leggen en dood werd gevonden. De man onderzocht een invloedrijke groep genaamd The Octopus.

Spartan: Ultimate Team Challenge (woensdag 28/02, Netflix) Competitieve realityshow waarin teams van sporters slopende hindernisbanen moeten afleggen, waarbij hun fysieke en mentale kracht wordt getest. Het prijzengeld bedraagt een kwart miljoen dollar.

A Round of Applause (donderdag 29/02, Netflix) Turkse dramaserie die zich afspeelt over meerdere decennia. Het verhaal volgt een man met existentiële angsten die terugverlangt naar zijn vorige leven, terwijl hij om probeert te gaan met zijn eigenzinnige familie.