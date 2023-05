Outsiders: uitgebreide trailer van tweede seizoen

Outsiders, een van de drie originele series die de Amerikaanse zender WGN America momenteel in productie heeft, is bijna toe aan een tweede seizoen. Bekijk alvast de trailer.

Outsiders draait om de van de normale wereld geïsoleerde familie Farrell. De outlaws leven in het Appalachia-gebergte en zijn verwikkeld in een constante strijd met de dorpelingen beneden. De patriarch van de familie wordt gespeeld door David Morse, de acteur die we kennen van zijn talloze bijrollen in films als The Green Mile en 12 Monkeys. Op televisie had Morse eerder vaste rollen in onder meer Treme van David Simon en Hack van David Koepp, plus gastrollen in series als House en True Detective . Zijn familieleden in Outsiders worden gespeeld door onder anderen Joe Anderson (Hannibal), Gillian Alexy (Damages) en Ryan Hurst (Sons of Anarchy). Thomas M. Wright (The Bridge) is te zien als een lokale sheriff, die een mysterieuze voorgeschiedenis heeft met de buitenstaanders. In de nieuwe reeks lijkt de wapenstilstand tussen beide partijen niet lang stand te houden.