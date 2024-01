Out of Touch S01E01-02: liefdesvisioenen over samen oud worden

Hoe ziet het leven eruit als je met een trucje in de toekomst kan kijken van de liefdeslevens van de andere aardbewoners? Welnu, dan word je relatietherapeut. Ava (Sara Shirpey) is gezegend met een gave: als ze haar hand neerlegt op het hart van een cliënt, dan ziet ze meteen of het met de persoon die hij of zij op dat moment datet iets gaat worden. Zo heeft ze in de eerste afleveringen een stel op bezoek dat elkaar niet kan uitstaan. Wanneer de man spreekt over ‘aanhaaltekens’ in plaats van ‘aanhalingstekens’, dan corrigeert zijn vrouw hem meteen – dat gebeurt wel vaker, zoveel is duidelijk. De man pareert door een lijn die op een denkbeeldige grafiek naar beneden loopt na te doen.

Totdat ze John (Hannes Fohlin) ontmoet. Bij toeval ziet ze, als ze zijn hart per abuis aanraakt, dat hij met haar zal trouwen. Maar dat kan toch helemaal niet? Grappig is hoe scenarist Lina Åström in Out of Touch (Handen på hjärtat) speelt met het lot. Dat leidt tot de hamvraag: als Ava weet met wie ze zal trouwen, zal ze daar dan naar leven – of kan ze daar ook nog onderuit? Want: ontstaan huwelijken per definitie uit oprechte liefde? Of betekenen haar visioenen iets anders? Buiten kijf staat dat een bovennatuurlijk element soms een leuke, frisse twist kan geven aan een verder in de realiteit geworteld verhaal. Dat is in Out of Touch zeker het geval.