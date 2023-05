Oud idee van Bruce Lee wordt bewerkt tot serie • Nieuws • 08-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Cinemax bestelt een eerste seizoen van Warrior. Het idee voor de serie werd ooit bedacht door martial arts-legende Bruce Lee.

Warrior speelt zich af in San Francisco omstreeks 1880, toen de stad werd geteisterd door Aziatische bendeoorlogen, die ook wel bekend stonden als Tong Wars. Een mysterieuze vechtsporter reist vanuit China naar Amerika en gaat er aan het werk voor een van de meest invloedrijke misdaadsyndicaten. Justin Lin zal de serie produceren samen met onder anderen Shannon Lee, de dochter van Bruce Lee. Lin regisseerde voor televisie eerder afleveringen van Community en True Detective . Lee's dochter heeft al wat van haar vaders oude schrijfwerk voor de serie laten zien aan Lin, die naar eigen zeggen onder de indruk was van hoezeer diens unieke filosofieën over het leven daarin naar voren kwamen.

Warrior bestaat uit tien afleveringen en de opnamen beginnen in de herfst in Zuid-Afrika. Cinemax (bekend van series als Banshee en The Knick) is eigendom van de zender HBO.