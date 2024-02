Orphan Black: Echoes: trailer en NPO Start-datum voor vervolgserie

Het vervolg op Orphan Black (dat de subtitel Echoes heeft gekregen) is binnenkort te zien bij de NPO, dat inmiddels alvast een voorproefje online heeft gezet. De serie gaat in de zomer van start op televisie bij NPO 3, maar is al eerder online te volgen: vanaf donderdag 15 februari zie je elke week een dubbele aflevering op NPO Start. Krysten Ritter (Breaking Bad, Jessica Jones) neemt in het vervolg het stokje over van Tatiana Maslany: Echoes speelt zich af in 2052 en volgt een vrouw (Ritter) die regelmatig nachtmerries heeft over haar mysterieuze verleden, waarna ze op zoek gaat naar meer informatie over haar ware identiteit. Keeley Hawes (Crossfire, Stonehouse) is te zien als de inmiddels volwassen dochter van de in het origineel door Maslany gespeelde Sarah Manning. De vervolgserie werd bedacht dor Anna Fishko (Pieces of Her).