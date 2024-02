Orion and the Dark: ontroerende animatiefilm met diepgang en durf Netflix , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 110 keer bekeken • bewaren

© Dreamworks Animation / Netflix

Scenarist Charlie Kaufman (bekend van het eigenzinnige Adaptation) staat aan de basis van deze volwassen kinderfilm over een jongetje die een vriendschap ontwikkelt met een monster in zijn slaapkamer.

Van meet af aan wordt duidelijk dat Orion and the Dark een kinderfilm is die diepe existentiële thema’s behandelt. Dat kan ook niet anders, want Charlie Kaufman, bekend van ingenieuze werken als Adaptation (2002), schreef het scenario. Centraal daarin staat Orion (Jacob Tremblay), een op het oog lieflijk jongetje dat door zijn ouders is vernoemd naar het sterrenbeeld. Regisseur Sean Charmatz, die Kaufmans script verfilmde, verlegt in de film al snel zijn focus naar de interne twijfels van Orion: de jongeling heeft vaak paniekaanvallen en denkt over alles na. Over de dood; over monsters; over het lot van zijn klasgenoten.

Als zijn ouders ’s avonds de deur van zijn slaapkamer sluiten, dan wordt Orion ook nog eens geconfronteerd met complete duisternis: zou de dood er zo uitzien? Ook hoort hij elke avond een unheimisch geluid: is dat een monster? Mooi aan Kaufmans scenario is dat het donker in de film wordt belicht door een zachtmoedig wezen, gespeeld door Paul Walter Hauser. Zodra het wezen, dat er uitziet als een soort zwarte aswolk met een aangenaam gezicht, zich aandient, schrikt Orion nog. Maar er ontstaat al snel een band tussen de twee. Met misschien wel als boodschap: de wereld heeft naast het licht ook de donkerte nodig.

© Dreamworks Animation / Netflix

Orion and the Dark ontpopt zich in die zin als een metafysische film die iets zegt over alfa en omega; over zon en maan. Over hoe vrijwel alles in het leven tweeledig is, en dat je de duisternis soms moet omarmen, of in ieder geval moet leren kennen of onderkennen. Klinkt allemaal zwaarmoedig, maar Charmatz giet de welbekende en soms deprimerende bespiegelingen van Kaufman in een kleurrijke, speelse vorm. Met als resultaat een volwassen kinderfilm die zich in intellectuele zin zonder twijfel onderscheidt.