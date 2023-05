Orphan Black S05E01: meteen in hyperdrive • Netflix , Serie , Recensie • 12-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Tatiana Maslany en al haar personages zijn klaar voor de grote finale.

Hoe stond het er ook alweer voor met de vijf belangrijkste klonen aan het einde van seizoen vier? Rachel had de macht teruggepakt bij Dyad, Alison en Donnie zaten met Helena verstopt in een groot bos, Sarah was gewond en Cosima werd in een Neolution nederzetting herenigd met Delphine.

Seizoen vijf gaat precies verder waar het vorige ophield en vliegt daarbij meteen in hyperdrive. Vanaf het begin is er allround actie op alle locaties. Op Rachel na bevinden alle ‘sestra’s’ zich in penibele situaties, opgejaagd en/of gewond. De religieuze groepering Proletheans lijkt te zijn uitgespeeld, maar de Neolusionists, een groep mensen die gelooft dat wetenschap de menselijke evolutie kan sturen, zijn daarentegen uiterst actief. De nieuwe ontdekkingen over de groep geven het complot dat al vanaf het begin aanwezig is en alle bijbehorende mysteries een extra laag. Er worden wat zaken opgehelderd, maar er worden ook nieuwe vragen opgeworpen en nieuwe spelers geïntroduceerd. Het al vaak gerefereerde The Island of Dr. Moreau klinkt daarbij steeds zwaarder door in de serie. Op het eiland dat verbonden lijkt met de oorsprong van de Neolusionists krijgen Sarah, Rachel en Casima namelijk te maken met de inmiddels ruim 170-jarige stichter van de beweging P.T. Westmoreland en een geheimzinnig kamp in het woud.

Grootste troef van de serie blijft actrice Tatiana Maslany. Ze is weer net zo indrukwekkend als alle voorgaande seizoenen. In meerdere scènes is ze als verschillende personages tegelijk te zien en is haar interactie met zichzelf zo vanzelfsprekend dat je geen moment uit de actie gehaald wordt. Zulke complexe momenten als in sommige voorgaande afleveringen, waarin ze soms in wel vier gedaantes te zien was in perfect uitgevoerde choreografieën van bewegingen en teksten, zitten er nog niet in de eerste aflevering, maar die gaan zeker nog komen in de resterende negen afleveringen.

Het zijn de vrouwen die wederom de dienst uitmaken en de mannen die met de bijrolletjes wat sfeer mogen inkleuren, zoals Kristian Bruun die als Donnie voor de komische momenten zorgt. Maar Maslany gaf in interviews aan dat het laatste seizoen zal draaien om het gevecht tegen het patriarchaat, dus met de introductie van Westmoreland lijkt Clone Club hun laatste, grote tegenstander gevonden te hebben. De eerste aflevering heeft spanning, actie en er worden subtiele hints gegeven naar wat er nog komen gaat. Makers Graeme Manson en John Fawcett schuiven kundig alle pionnen op hun plaats voor een spannende conclusie van de serie.

Orphan Black S05, vanaf 11 juni op BBC America en Netflix