Open Net Alert: True Detective S01 (Canvas) • 13-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eindelijk is True Detective, de serie rond een moord op een jonge vrouw en het onderzoek dat geleid door wordt door twee totaal verschillende rechercheurs, te zien op het open net.

We moeten er even voor naar België schakelen, maar dan heb je ook wat. Een onnavolgbare performance van voormalig surfdude Matthew McConaughey in een dubbelrol: die van de oude én de jonge rechercheur Rust Cohle, beide met verve vervuld. Zijn tegenspeler is de eveneens ijzersterke Woody Harrelson in de rol van die ándere politieman, Martin Hart. In dit psychologische drama ontvouwt zich een moorddrama, maar krijgen we ook inzicht in de explosieve relatie van de twee rechercheurs.

Woensdag 13 september, Canvas, 23:05 uur