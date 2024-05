Oogappels: eerste seizoen gaat in juni van start op NPO 3

De dramaserie Oogappels gaat op herhaling bij de NPO: vanaf dinsdag 11 juni kun je elke werkdag rond de klok van half acht kijken naar een aflevering van het eerste seizoen, dat tevens in zijn geheel te zien is op NPO Plus. Oogappels volgt vier gezinnen in een middelgrote Nederlandse stad. De kinderen zitten allemaal op dezelfde middelbare school, maar de ouders hebben elk zo hun eigen manier van opvoeden. In de eerste aflevering probeert Fabie (Bracha van Doesburgh) alle ballen in de lucht te houden, terwijl Merel (Malou Gorter) en Erik (Ramsey Nasr) zich voorbereiden op de komst van Chris. Op school wordt hard gewerkt aan de musical en Dina (Maryam Hassouni) en Tim (Jeroen Spitzenberger) worden door de juf van Max op het matje geroepen. Oogappels werd geschreven door onder anderen Roos Ouwehand (De Joodse Raad) en won in 2023 de Gouden Televizier-Ring. Er wordt momenteel gewerkt aan een zesde seizoen en Malou Gorter liet al weten dat er daarna ook nog een zevende reeks volgt.