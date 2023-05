Ontroerende trailer voor Okja van Netflix • Nieuws • 18-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Regisseur Bong Joon Ho (Snowpiercer) brengt zijn nieuwe film Okja exclusief naar Netflix.

Net als zijn Zuid-Koreaanse film The Host is ook Okja een monster movie , maar deze keer is de horror van een iets ander kaliber. De film belooft een heuse tranentrekker te worden en gaat over de relatie tussen het jonge meisje Mija (An Seo Hyun) en een gigantisch dier genaamd Okja. Okja is in een laboratorium ontwikkeld als slachtvee, maar Mija wil haar nieuwe beste vriend niet zomaar laten sterven. En dus probeert ze hem uit alle macht weg te houden bij het bedrijf dat hem creëerde. Het hoofd van de harteloze multinational wordt gespeeld door Tilda Swinton, die eveneens zien was in Snowpiercer. Verder hebben ook Paul Dano, Giancarlo Esposito, Jake Gyllenhaal en Steven Yeun bijrollen.

Okja gaat op 28 juni in première op Netflix. De film dingt deze maand in Cannes mee naar de felbegeerde Palme d’Or. Het lijkt echter de laatste keer dat streaming-films meedoen om die hoofdprijs, want de Franse bioscoopketens lieten onlangs luidkeels hun onvrede blijken.