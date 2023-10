Onefour: Against All Odds: censuur tegen drillrap in Australië Netflix , Documentaire , Recensie • 26-10-2023 • leestijd 2 minuten • bewaren

Documentairemaker Gabriel Gasparinatos laat in geëngageerde film zien hoe hiphopformatie OneFour wordt tegengewerkt door de politie en de Australische media.

Onefour: Against all Odds begint als een rechttoe rechtaan portret van een muziekgezelschap. Documentairemaker Gabriel Gasparinatos filmt hoe een groep vrienden uit het achtergestelde Mount Druitt in West-Sydney drillrap maakt. Ze zingen over hun levens; ze putten inspiratie uit de misdaad om hen heen. Hoewel ook bandleden als Spenny, J Ems en Celly geenszins lieverdjes zijn. Tijdens de opnames van de film worden meerdere bandleden veroordeeld tot lange celstraffen. Maar Gasparinatos laat ook zien dat de gangsters graag hun levens willen vervolgen op het rechte pad.

Dat blijkt moeilijk: de politie van Sydney beschouwt Onefour, zoals de hiphopformatie heet, als een criminele organisatie. Op zich is dat eerst nog geen raar predicaat: de teksten van de groep gaan over het trekken van messen en het organiseren van vechtpartijen. En de bandleden hebben allemaal, in zekere zin, bloed aan hun handen. Maar zodra de band doorbreekt, en wil optreden en dus het criminele leven vaarwel wil zeggen, gooit een speciale politie-eenheid roet in het eten. Alle publieke zaken die Onefour wil doen worden afgelast.

Dus is er ook geen inkomen van de optredens. In die zin neemt Gasparinatos’ film halverwege een boeiende wending. Overigens manifesteren de Australische media zich naast de politie als ferme tegenstanders van Onefour en drillrap an sich. Ergens is dat, gezien het gewelddadige karakter van de muziek, begrijpelijk. Maar de tabloids gaan een stuk verder: ze benadrukken steevast het bendegeweld in wijken als Mount Druitt en stigmatiseren daarmee een colonne aan jongeren – vaak minderheden met roots op eilandengroepen in de Pacifische Oceaan (zoals Samoa).

Kortom: Onefour: Against All Odds gaat over het opleggen van censuur en dus het bepalen van wat nu precies een artistieke uiting is en mag zijn. De film gaat indirect over racisme in het Australië van nu. Over hoe het mensen van kleur uit arme wijken onmogelijk wordt gemaakt om de maatschappelijke ladder te betreden. Gasparinatos gebruikt in die zin de rapgroep als een symbool voor een groter probleem. En dat is precies wat goede documentaires behoren te doen.

Onefour: Against All Odds, vanaf donderdag 26 oktober 2023 bij Netflix