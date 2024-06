One Piece: nieuwe castleden bekend voor tweede seizoen van Netflixreeks

Nadat vorig jaar de mangaverfilming One Piece verscheen, gebaseerd op het werk van Eiichiro Oda, kondigde Netflix al snel een tweede seizoen aan. De serie draait om de avonturen van Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) die met zijn piraten eilandengroepen afreist, op zoek naar een goudschat. In het tweede deel zullen vier nieuwe bad guys te zien zijn, vertolkt door Daniel Lasker (Raised By Wolves), Camrus Johnson (Catwoman), Jazzara Jaslyn (Warrior) en David Dastmalchian (Oppenheimer). Naast scenarist Matt Owens, zal ook Joe Tracz (A Series of Unfortunate Events) meeschrijven aan het tweede seizoen. Opnames voor het tweede deel zijn in juni begonnen. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe afleveringen te zien zijn.