One Day: trailer en datum voor romantische miniserie van Netflix

De romantische miniserie One Day verschijnt donderdag 8 februari op Netflix. De hoofdrollen worden gespeeld door Ambika Mod (This Is Going to Hurt) en Leo Woodall (The White Lotus). De boekverfilming volgt Emma (Mod) en Dexter (Woodall) die elkaar in de zomer van 1988 voor het eerst ontmoeten. Het verhaal van hun relatie bestrijkt vervolgens twintig jaar, waarbij we ze elkaar elk jaar opnieuw treffen. Bijrollen zijn er voor Eleonar Tomlinson (Poldark) en Essie Davis (Miss Fisher's Murder Mysteries). One Day is een adaptatie van het gelijknamige boek van David Nicholls, dat in 2011 al eens verfilmd werd met Anne Hathaway en Jim Sturgess. De nieuwe tv-bewerking was in handen van Nicole Taylor, bekend van onder meer de Britse thrillerserie The Nest.