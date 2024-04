On My Block: laatste seizoen onthult trailer

Twee jaar later zijn de vier vrienden uit elkaar gegroeid, maar een oud geheim brengt ze toch weer samen.

Begin volgende maand komt On My Block op Netflix ten einde met een vierde seizoen. Het komische drama speelt zich af in een fictief stadsdeel van Los Angeles, waar vier jongeren zich met veel gevoel voor humor staande houden, hoewel de makers ook de zware onderwerpen - zoals de bendecultuur en het geweld in de binnenstad - zeker niet schuwen. Het vierde seizoen pakt de draad drie jaar na de finale van het derde seizoen weer op: de vrienden zijn inmiddels hun eigen weg gegaan, maar nadat een geheim uit het verleden op wordt gegraven moeten ze toch weer opnieuw samenkomen. Hoewel de serie van Lauren Iungerich ( Awkward ) altijd redelijk onder de radar bleef, werd het eerste seizoen volgens de vod-dienst in 2018 van alle Netflix-titels het vaakst gebinged