Oliver Stone tekent voor regie van Guantanamo

Na een aantal tv-documentaires neemt Oliver Stone (Platoon, Wall Street) nu de regie van de dramaserie Guantanamo voor zijn rekening.

Guantanamo moet meerdere seizoenen volmaken en Stone zal alle afleveringen van het eerste seizoen gaan regisseren. De serie werd bedacht door Daniel Voll (The Unit), die zelf jarenlang research deed naar Guantanamo, de beruchte gevangenis waar na 11 september terreurverdachten op hardhandige wijze ondervraagd werden. De serie wordt omschreven als iets in de stijl van de films Traffic en A Few Good Men, waarbij het reilen en zeilen van het kamp vanuit verschillende perspectieven in beeld gebracht wordt. We zien niet alleen de verhalen van de gevangenen, maar ook die van de soldaten, dokters, journalisten en advocaten. Weinstein Television zoekt momenteel nog naar een zender voor het project.

Oliver Stone won Oscars voor onder meer de oorlogsdrama's Platoon en Born on the Fourth of July. Recentelijk regisseerde hij Joseph Gordon-Levitt als Edward Snowden in Snowden.