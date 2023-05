Obama als student in trailer voor Barry

Netflix produceerde een speelfilm over de studententijd van Barack Obama. Bekijk de trailer voor Barry.

In de film zien we hoe een jonge Barack Obama – Barry voor vrienden – in de herfst van 1981 in New York arriveert en aan de universiteit van Columbia aan zijn studie begint. In een nieuwe omgeving vol criminaliteit en raciale spanningen voelt hij zich verscheurd tussen diverse sociale kringen. Tegelijkertijd probeert hij de gespannen relaties met zijn Amerikaanse moeder en zijn Keniaanse vader te onderhouden. Obama wordt in de film gespeeld door nieuwkomer Devon Terrell. Bijrollen zijn er voor Ashley Judd (Heat), Anya Taylor-Joy (The Witch), Jenna Elfman (Dharma & Greg) en Ellar Coltrane (Boyhood). Barry is de tweede film in korte tijd over de huidige Amerikaanse president. Eerder dit jaar verscheen ook Southside with You – een film over zijn eerste date met Michelle Obama – dat de Nederlandse bioscopen (nog) niet wist te halen.