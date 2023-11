Nuovo Olimpo: ode aan de onvervulde liefde Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 51 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Twee mannen raken verliefd op elkaar in het Rome van 1978 maar verliezen elkaar uit het oog, om elkaar jaren later weer te treffen.

Deze Italiaanse dramafilm draait nu eens niet om de onbeantwoorde, maar om de onvervulde liefde. De liefde tussen aspirant-regisseur Enea (Damiano Gavino) en geneeskundestudent Pietro (Andrea Di Luigi) laait op in 1978. De twee treffen elkaar in Nuovo Olimpo, een kleine arthousebioscoop in het centrum van Rome die tevens dienstdoet als homo-ontmoetingsplek – of andersom. Pietro had Enea al eerder gezien op een filmset midden in de stad. Hij is geïntrigeerd maar nog niet ervaren in het versieren van en vozen met mannen. Enea ziet daarin geen enkel probleem. En hij heeft ook geen haast.

De eerste ontmoetingen tussen Enea en Pietro vinden plaats in het veilige bastion dat Nuovo Olimpo is. Aldaar zorgt de vrouw achter de balie er wel voor dat er geen vreemde indringers door de wandelgangen struinen. Nuovo Olimpo is in die zin ook een portret van de homogemeenschap in Rome eind jaren 70. Met autobiografische elementen van regisseur Ferzen Özpetek, zo gaf de in Turkije geboren maar al jaren in Italië werkzame cineast onlangs toe in interviews.

© Massimo Pellone / Netflix

Niettemin ontstaat er een bijzonder amoureuze band tussen de twee jonge mannen. Maar als demonstraties uitbreken (1978 is met aanslagen en oproeren tegen de rechtse regering een chaotisch jaar) dan verliezen Enea en Pietro elkaar uit het oog, om elkaar in de jaren 90 en in het nog nabijere verleden, ergens rond 2015, weer te treffen. Die sprongen in de tijd doen enigszins denken aan wat Richard Linklater deed met zijn Before-trilogie. Vooral omdat er tijdens die ontmoetingen in Nuovo Olimpo telkens toch weer iets van een vonk overspringt.

© Virginia Bettoja / Netflix

Interessant aan dit soort verhalen in films is steevast: hoe had het gezamenlijke leven van de twee lovers er dan uitgezien? Hoe ziet de vervulde liefde eruit? Of bestaat die niet? Op die vragen geeft Özpetek niet echt een antwoord; dat laat hij, en misschien is dat ook maar goed, aan de kijker over.