NOT The White House Correspondents Dinner: Samantha Bee vs. Donald Trump • Recensie • 01-05-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Samantha Bee fileert Donald Trump in NOT The White House Correspondents Dinner tot op het bot.

Afgelopen week werd de World Press Freedom Index bekendgemaakt. De Verenigde Staten bekleden de 43ste plaats. Het gaat sowieso niet goed met de behandeling van de Amerikaanse pers in het Witte Huis: president Donald Trump sluit voor persconferenties systematisch de kranten en nieuwskanalen uit die hem niet gezind zijn. Per slot van rekening kondigde hij onlangs aan dat hij niet aanwezig zou zijn bij het White House Correspondents Dinner dat zaterdagavond werd gehouden. Tijdens dit evenement voor de pers en het Witte Huis, wordt de zittende president traditiegetrouw bespot door een beroemde komiek – en daar voelt de beste man niets voor.

De verslaggevers die het gehele jaar in het Witte Huis bivakkeren moesten het dus doen zonder de hoofdbewoner van datzelfde bouwsel. Daarmee werd de avond, zoals verwacht, een plichtmatige exercitie. Oudgedienden Bob Woodward en Carl Bernstein waren te gast; de onderzoeksjournalisten die verantwoordelijk waren voor het aan het licht brengen van het Watergateschandaal in 1972. Degelijke journalistiek leidde toentertijd (uiteindelijk) tot het aftreden van president Nixon, twee jaar later.

In een openingsfilmpje zien we de oud-president in een montage met zijn ambtgenoten: George W. Bush vertelt tijdens zijn bewind over de ‘unieke relatie’ die hij heeft met de pers. Obama omschrijft hoezeer ‘diegenen met bovenmatige macht’ kritisch moeten worden gevolgd. Dan volgt een toespraak van de president van de WHCA (White House Correspondents Association) Jeff Mason. Het komt erop neer dat het wederzijds respect dat er wel was bij andere presidenten, toch wel (een beetje) is verstoord. Hij besluit met: ‘Wij zijn geen nepnieuws!’

Wat opzichtig wordt vergeten is de wijze waarop de verkiezingsstrijd afgelopen jaar werd verbeeld in de media. Hillary Clinton werd aldoor terechtgewezen door het journaille, terwijl de abjecte daden van haar politieke tegenstander bijkans stamelend werden vergoelijkt. Gelukkig hebben we Samantha Bee, de comédienne die haar eigen White House Correspondents Dinner organiseert: NOT The White House Correspondents Dinner. Een eenmalige en unieke aflevering van haar latenightshow Full Frontal. Wie bekend is met Bee, die doorbrak als correspondent bij John Stewarts The Daily Show, weet dat geen enkel onderwerp zal worden geschuwd.

De avond, die wordt bijgewoond door een immens publiek, begint met de openingstune van haar show. Een groep vrouwen, onder leiding van muzikant Peaches, zingt hoe de meisjes én de jongens háár willen zijn. De leuzen op hun T-shirts, met boodschappen als ‘vrije pers’, zijn veelzeggend. Daar moet voor worden gevochten, zoals Bee dagelijks doet bij televisiezender TBS. Daar krijgt ze de artistieke vrijheid om Donald Trumps kabinet te fileren tot op het bot. Dat doet ze vanavond ook: ‘Trump poept voortdurend in zijn broek.’

Dan volgen een aantal cameo’s en een reeks onderhoudende video’s, met onder meer Steve Buscemi. Waarop verrassingsact Will Ferrel de show afsluit, verkleed als George W. Bush, zijn personage uit Saturday Night Live. Zijn openingszin spreekt boekdelen: ‘Vinden jullie me nu wel leuk?’ Menig links progressieve Amerikaan – het kijkerspubliek van Samantha Bee – dacht tot het aantreden van Trump dat de voorganger van Obama de slechtste Commander in Chief was uit de Amerikaanse historie. Dat het nog erger kan, is verontrustend.

NOT The White House Correspondents Dinner, 29 april op TBS. De uitzending is hier – in fragmenten – te zien.