No Accident: trefzeker document van Amerikaanse wilskracht

Twee strafpleiters en negen eisers nemen het in de rechtszaal op tegen een groep neonazi’s die in 2017 geweld gebruikte tijdens de Unite the Right-rally in Charlottesville.

Als in 2017 de Amerikaanse procureur-generaal Jeff Sessions weigert om de neonazi’s die in Charlottesville, Virginia bruut geweld gebruiken te veroordelen, besluiten advocaten Roberta Kaplan en Karen Dunn de handen ineen te slaan. Namens negen eisers besluiten ze verschillende extreemrechtse daders civielrechtelijk aan te klagen. Door te bewijzen dat zij op 11 en 12 augustus 2017, tijdens de Unite the Right-rally, verantwoordelijk waren voor zogeheten hate crimes tegen tegendemonstranten. No Accident is in die zin een toonbeeld van Amerikaanse wilskracht: als het niet linksom kan, dan maar rechtsom. Of zoals Kaplan en Dunn zeggen: moeten we niet wat aan die nazi’s doen?

De film speelt zich af tijdens de regeerperiode van Trump toen de spanningen opliepen. Na de rally in Charlottesville sprak Trump van ‘twee kanten’ die schuld hadden. Dat wuiven Kaplan en Dunn weg. Documentairemaker Kristi Jacobson zoomt vervolgens in op de drijfveren van de strafpleiters. Het blijken carrièremakers te zijn met een Joodse achtergrond, wier grootouders uit Europa moesten vluchten tijdens de Holocaust. Hun cliënten vormen een gemêleerd gezelschap: een witte pastoor; een latina vrouw; een zwarte man. Een dwarsdoorsnede van de Verenigde Staten, ironisch genoeg precies waar de witte suprematisten tegen strijden.

No Accident toont ook hoezeer de Amerikaanse democratie onder druk is komen te staan. Het advocatenkantoor schroeft de beveiliging op omdat extreemrechtse groeperingen voortdurend een dreiging vormen. En ook de eisers maken zich zorgen over de implicaties van hun getuigenissen in de rechtszaal. Maar beide partijen maken wel onmiskenbaar duidelijk dat hun acties broodnodig zijn. Omdat het Amerikaanse rechtssysteem (weer eens) zaken laat liggen. De film eindigt in die zin min of meer in majeur; dat mag ook weleens.

No Accident, vanaf woensdag 11 oktober 2023 bij HBO Max