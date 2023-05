Nieuwe trailer voor The Crown van Netflix • Nieuws • 21-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Claire Foy (Wolf Hall) en Matt Smith (Doctor Who) spelen de hoofdrollen in het Britse drama The Crown. Bekijk de trailer voor de Netflix-serie.

The Crown vertelt het levensverhaal van Queen Elizabeth II, hier als 25-jarige gespeeld door Foy. In het naoorlogse Groot-Brittannië moet ze als jonge vrouw de monarchie gaan leiden en dat heeft grote gevolgen voor haar prille huwelijk met Prince Philip (Smith). Als gigantisch dure productie trok The Crown een heleboel gerenommeerde Britse acteurs aan, met onder andere Jared Harris, Eileen Atkins, Greg Wise en Harriet Walter. John Lithgow zal te zien zijn als de Britse premier Winston Churchill. The Crown werd bedacht en geschreven door Peter Morgan, eerder verantwoordelijk voor het scenario van de speelfilm The Queen, waarin de koningin gespeeld werd door Helen Mirren. De regie was in handen van onder andere Stephen Daldry, bekend van films als Billy Elliot, The Hours en The Reader.

De eerste reeks van The Crown bestaat uit 10 afleveringen, die op 4 november allemaal worden vrijgegeven op Netflix. Het is de bedoeling dat het drama uiteindelijk 6 seizoenen vol maakt. Neem ook een kijkje achter de schermen bij de productie van de serie.