Nieuwe reeks Mystery Science Theater 3000 komt naar Netflix • Nieuws • 27-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix komt binnenkort met een doorstart van de cultserie Mystery Science Theater 3000. Het nieuwe seizoen bestaat uit 14 afleveringen. Een groot gedeelte van de oude cast en crew keert terug en daarnaast zal onder meer komiek Patton Oswalt zijn opwachting maken.

De komische serie werd eind jaren tachtig bedacht door Joel Hodgson als een soort ode aan de slechte B-films uit voornamelijk het sciencefiction- en fantasygenre. In elke aflevering werd een film uitgezonden op een groot scherm, terwijl de silhouetten van de personages – mensen en robots – op de voorgrond de beelden belachelijk maakten. Onder meer Mary Jo Pehl, Bill Corbett en Kevin Murphy keren terug. Verder heeft Hodgson komiek Jonah Ray gekozen als de nieuwe host en is ook actrice Felicia Day ( The Guild ) toegevoegd aan de cast.

Elliott Kalan – schrijver van The Daily Show , toen Jon Stewart daar nog presentator was – zal de nieuwe reeks gaan schrijven met hulp van Community -veteranen Dan Harmon ( Rick and Morty ) en Joel McHale ( The Soup ). Of de serie ook Netflix Nederland gaat bereiken is in verband met de uitzendrechten van de oude films nog afwachten. De nieuwe reeks wordt geproduceerd door het bekende dvd-label Shout! Factory en zij zouden momenteel wel bezig zijn om van alle door Hodgson gekozen films de wereldwijde uitzendrechten te bemachtigen.