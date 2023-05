Nieuwe Jack Ryan-teaser onthult John Krasinski

Een nieuwe teaser voor Jack Ryan geeft ons een eerste blik op John Krasinski als het titelpersonage.

Amazon gaf al eerder wat teasers voor de serie vrij (zoals eentje waarin de levensloop van een biljet van tien dollar in beeld wordt gebracht), maar in dit voorproefje zien en horen we dan eindelijk wat van Jack Ryan zelf. Krasinski treedt met de rol in de voetsporen van voorgangers als Alec Baldwin en Harrison Ford, die in het verleden ook gestalte gaven aan de door Tom Clancy bedachte C.I.A.-analist. De moderne incarnatie van Amazon volgt Ryan tijdens zijn eerste opdracht voor de Amerikaanse overheid. Volgens showrunner Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) is de serie in feite een acht uur durende speelfilm, opgesplitst in acht afleveringen. Michael Bay is een van de producenten en werkte al eerder met John Krasinski aan de actiefilm 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi.