Nieuwe films op Netflix: The Silencing, Gran Turismo en Love, Simon Netflix , Film , Kijktip • 25-02-2024 • leestijd 2 minuten

© Sony Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een kat-en-muisspel in de bossen, de droom van een racefanaat en een queer romance.

The Silencing (2020)

Acteurs: Nicolaj Coster-Waldau, Annabelle Wallis, Hero Fiennes Tiffin

Regie: Robin Pront

© Saban Films

Thriller van de Vlaamse regisseur Robin Pront (Zillion) met twee bekende gezichten uit de tv-wereld: Nicolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) en Annabelle Wallis (Peaky Blinders). In The Silencing stuit een sheriff (Wallis) op een moordenaar die een zeer zeldzaam wapen gebruikt om in de wildernis jonge vrouwen te vermoorden. Een geïsoleerd levende jager (Coster-Waldau) wiens dochtertje lang geleden spoorloos is verdwenen raakt niet veel later betrokken bij haar onderzoek, waarna het duo zich al snel bevindt in een dodelijk kat-en-muisspel. Pront weet maar al te goed hoe je een ongemakkelijk sfeertje kunt creëren in een bosrijke omgeving - hij deed het eerder al in de duistere thrillerfilm D'Ardennen, dat destijds de Belgische inzending was voor de Oscars - hoewel het scenario helaas niet altijd even geloofwaardig is.

Gran Turismo (2023)

Acteurs: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom

Regie: Neill Blomkamp

© Sony Pictures

District 9-regisseur Neill Blomkamp waagde zich vorig jaar voor het eerst in zijn carrière buiten het scifi-genre. Het waargebeurde Gran Turismo is gebaseerd op het leven van de Britse tiener Jann Mardenborough (Archie Madekwe), die geobsedeerd is door de gelijknamige videogame en droomt van een carrière als autocoureur. Dankzij een door Sony en Nissan georganiseerde competitie krijgt hij uiteindelijk de kans om deze droom ook echt waar te maken. David Harbour (Stranger Things) heeft een sympathieke bijrol als de monteur die Mardenborough klaarstoomt voor het echt grote werk en het racen oogt spectaculair genoeg, maar voor een nog betere film over underdogs in de autosport zal je moeten wachten op het eveneens waargebeurde Ford v. Ferrari van regisseur James Mangold, dat vanaf vrijdag 15 maart bij Netflix te zien is.

Love, Simon (2018)

Acteurs: Nick Robinson, Josh Duhamel, Jennifer Garner

Regie: Greg Berlanti