Nieuwe films op Netflix: The Pope's Exorcist, Widows en The Hunger Games

The Pope's Exorcist gebruikt (net zoals bijvoorbeeld The Conjuring deed met de Devil Made Me Do It-zaak) een waargebeurd verhaal als startpunt voor een overtrokken Hollywood-film: in dit geval de twee memoires van priester Gabriele Armoth, die in 2017 ook het onderwerp was van een door wijlen William Friedkin (The Exorcist) geregisseerde documentaire. Armoth (Russell Crowe) wordt in de film door de Paus (Franco Nero) naar Spanje gestuurd om een vrouw (Alex Essoe, de regular van Mike Flanagan had onlangs een gastrolletje in The Fall of the House of Usher) te helpen met haar door de duivel bezeten zoontje, waarna hij te maken krijgt met een The Da Vinci Code-achtig complot en (met dank Overlord-regisseur Julius Avery) aardig wat bloedvergieten. De film is geen hoogvlieger qua exorcisme-films, maar Crowe laat als controversiële priester met een gevoel voor humor nog een enigszins frisse wind door het overvolle genre (zie ook het door de critici gekraakte The Exorcist: Believer nu in de bioscoop) waaien.