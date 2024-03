Nieuwe films op Netflix: The Monuments Men, Smile en Silver Linings Playbook Netflix , Film , Kijktip • Gisteren • leestijd 2 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

© Claudette Barius / Columbia Pictures / 20th Century Fox

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: lachende gezichten, gestolen kunstwerken en psychische problemen.

Smile (2022)

Acteurs: Sosie Bacon, Kyle Gallner, Jessie T. Usher

Regie: Parker Finn

© Paramount Pictures

Als er iets nog verontrustender is dan een sinistere blik, dan is het wel een sinistere blik met een grote glimlach eronder. Schrijver-regisseur Parker Finn speelt daar behendig op in met zijn eerste avondvullende horrorfilm Smile. De bovennatuurlijke thriller borduurt vakkundig voort op zijn korte film Laura Hasn't Slept, waarbij het hoofdpersonage uit de short de nieuwe plot in werking doet treden: psychiater Rose Cotter (Sosie Bacon) ziet hoe haar patiënt Laura na een paniekaanval plots met een glimlach op het gezicht zelfmoord pleegt en begint vervolgens ook zelf de meest afschuwelijke dingen mee te maken. Finn heeft overduidelijk goed gekeken naar gelijksoortige thrillers als The Ring en It Follows en wordt tevens geholpen door de effectieve (praktische) effecten van Tom Woodruff, bekend van zijn vroegere werk met fx-guru Stan Winston.

The Monuments Men (2014)

Acteurs: George Clooney, Matt Damon, Cate Blanchett

Regie: George Clooney

© Claudette Barius / Columbia Pictures / 20th Century Fox

Op feiten gebaseerd oorlogsdrama waarin luitenant Frank Stokes (George Clooney, tevens de regisseur) een leger-eenheid mag samenstellen om kunstwerken op te sporen en/of terug te stelen uit handen van de nazi's, voordat deze voorgoed vernietigd worden. De crew die hij daarvoor samenstelt bestaat met name uit historici en museumdirecteuren die geen gevaar gewend zijn en nu uit alle macht klaargestoomd moeten worden. Clooney herenigde voor The Monuments Men met Matt Damon, maar verwacht ondanks de vrij lichtvoetige toon geen Ocean's Eleven-variant in oorlogstijd: The Monuments Men probeert een wat groter statement te maken, hoewel de film daar niet helemaal in slaagt, en slaat een meer sentimentele toon aan. Hugh Bonneville (nu op televisie te zien in The Gold) vertolkt een bijrol als een Britse luitenant.

Silver Linings Playbook (2012)

Acteurs: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro

Regie: David O. Russell

© Jojo Whilden / The Weinstein Company