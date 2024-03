Nieuwe films op Netflix: The Martian, The Equalizer 3 en Red Eye Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: in Italië met Denzel Washington, op Mars met Matt Damon en een late vlucht met Cillian Murphy.

The Equalizer 3 (2023)

Acteurs: Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman

Regie: Antoine Fuqua

Jarenlang was Denzel Washington - samen met Kevin Costner - een van die zeldzame bekende acteurs die zich nooit liet verleiden tot een sequel. Tot het succes van de The Equalizer: vorig jaar sloeg hij zelfs opnieuw de handen ineen met regisseur Antoine Fuqua (die hem naar een Oscar regisseerde in Training Day) voor nog een derde deel. Daarin begeeft de immer kalme wreker Robert McCall (Washington) zich in Zuid-Italië, waar hij niet langer lijdzaam kan toekijken hoe criminelen de lokale gemeenschap afpersen. Wat vervolgens gebeurt kan je wel raden, maar de film is dan ook vooral bedoeld om Washington simpelweg wat Gomorra-achtige gangsters op hun falie te laten geven. Met als bonus een hereniging met Dakota Fanning, die 19 jaar eerder als klein meisje met Washington te zien was in de kidnapthriller Man on Fire.

The Martian (2015)

Acteurs: Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels

Regie: Ridley Scott

Na de jaren negentig leverde Ridley Scott steeds regelmatiger tegenvallende films af (Robin Hood, Exodus: Gods & Kings), maar in 2015 was daar plots een enorm positieve uitschieter in de vorm van The Martian. Misschien wel omdat Scott nu eens niet vanaf de conceptie bij de film betrokken was: hij kwam als ervaren scifi-rot (Blade Runner, Alien) pas later aan boord toen scenarist Drew Goddard (The Cabin in the Woods) besloot de regie uit handen te geven. Matt Damon is hier na Interstellar opnieuw te zien als een (gestrande) astronaut: deze keer moet hij jarenlang in zijn eentje zien te overleven op Mars, terwijl zijn collega's op aarde (onder anderen Jessica Chastain, eveneens Interstellar) een reddingsmissie op touw zetten. Naast alle drama en spanning is The Martian ook opvallend geestig, hoewel er destijds wat vraagtekens werden gezet bij de winst van de Golden Globe voor beste musical of komedie.

Red Eye (2005)

Acteurs: Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox

Regie: Wes Craven

