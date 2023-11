Nieuwe films op Netflix: The Machine, Big George Foreman en Alien: Covenant

George Tillman Jr. (Men of Honor) regisseerde met Notorious al eens een biografische film over een grote naam uit de muziekwereld en deed dit jaar hetzelfde met een grote naam uit de sportwereld. In Big George Foreman zien we de hoogte- en dieptepunten in het leven van bokskampioen George Foreman (Khris Davis), die na een bijna-dood-ervaring zijn sportcarrière zou verruilen voor het priesterschap, maar jaren later alsnog een comeback maakte om een jeugdcentrum te redden. Met uiteraard ook aandacht voor de beroemde Rumble in the Jungle, die eerder al voorbijkwam in de Muhammad Ali-film van Michael Mann. Michael K. Williams was oorspronkelijk gecast in de rol van Foremans mentor Doc Broadus, maar overleed vlak voor de opnamen. Williams' The Wire-collega's Lawrence Gilliard Jr. en Sonja Sohn zijn nog wel in de film te zien.