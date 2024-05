Nieuwe films op Netflix: The Beguiled, Brokeback Mountain en 12 Strong Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Focus Features

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: cowboys met een dubbelleven, Colin Farrell als gewonde soldaat en de strijd tegen de Taliban.

The Beguiled (2017)

Acteurs: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst

Regie: Sofia Coppola

© Focus Features

Tweede bewerking van het gelijknamige boek van auteur Thomas Cullinan, over een gewonde soldaat (Colin Farrell uit Sugar) die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog terechtkomt op een zo goed als verlaten internaat voor jonge vrouwen en daar voor veel opschudding en verdeeldheid zorgt. De eerdere versie werd gemaakt door twee van de mannelijkste filmmakers van de jaren zeventig (Dirty Harry-duo Clint Eastwood en Don Siegel) en dus werd het anno 2017 tijd voor een 'female touch', waarbij regisseur Sofia Coppola de ervaren Nicole Kidman omringde door jonge talenten als Angourie Rice en Oona Laurence. Coppola maakte de adaptatie tot een lijzige maar sfeervolle vertelling die liefhebbers van 'Southern Gothic' wel zal kunnen bekoren. Voor een ander goed voorbeeld van het genre kun je op Netflix terecht bij The Devil all the Time.

Brokeback Mountain (2015)

Acteurs: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams

Regie: Ang Lee

© Focus Features

Romantisch drama van Ang Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon) dat destijds werd gezien als een grote stap voorwaarts op het gebied van LHBTQIA+-representatie in mainstream films. Hoewel de Oscar voor de beste film dat jaar echter, tot verrassing van velen, uiteindelijk toch ging naar het meer opzichtige racisme-drama Crash. Brokeback Mountain opent in 1963 en volgt cowboys Ennis del Mar (Heath Ledger) en Jack Twist (Jake Gyllenhaal), die voor hun werk een zomer samen doorbrengen op de prairies van Wyoming. In de daaropvolgende jaren krijgen ze het steeds moeilijker om hun ware gevoelens voor elkaar (en later ook hun gezinnen) te verbergen. Ledger bleek de grootse acteerverrassing, maar Brokeback Mountain was tevens een serieus examen voor de toen vooral in goedlachse komedies acterende Anne Hathaway (The Idea of You).

12 Strong (2018)

Acteurs: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña

Regie: Nicolai Fuglsig

© Warner Bros / Lionsgate