Nieuwe films op Netflix: No Hard Feelings, Murder on the Orient Express en Blue Bayou 18-01-2024

© Sony Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een Agatha Christie-verfilming, daten met Jennifer Lawrence en een adoptiedrama.

Murder on the Orient Express (2017)

Acteurs: Kenneth Branagh, Penelope Cruz, Willem Dafoe

Regie: Kenneth Branagh

© Nicola Dove / Twentieth Century Fox

Waar de Knives Out-films nu continueren op Netflix - de eerste film verscheen in de bioscoop maar het tweede en straks ook derde deel behoren exclusief toe aan de vod-dienst - bleven de Agataha Christie-verfilmingen met Kenneth Branagh telkens debuteren op het witte doek. Het begon in 2017 met Murder on the Orient Express, waarin de Belgische detective Hercule Poirot (Branagh, die tevens regisseerde) aan boord van een luxe trein stuit op een moord. De adaptatie haalt het niet bij de klassieke verfilming met Albert Finney uit 1974, maar mede dankzij een fijne cast (Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, etc) wordt de aandacht toch vastgehouden. Sequels kwamen er met Death on the Nile en A Haunting in Venice, en ook een vierde deel - hoewel nu nog niet aangekondigd - lijkt waarschijnlijk.

No Hard Feelings (2023)

Acteurs: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Matthew Broderick

Regie: Gene Stupnitsky

© Sony Pictures

Jennifer Lawrence speelde al in wat satirische komedies (Don't Look Up!) en tragikomedies (Silver Linings Playbook) maar met het vorig jaar in de bioscoop verschenen No Hard Feelings liet ze zien ook prima uit de voeten te kunnen met een meer expliciete sekskomedie. En eentje waarvan je maar beter geen gender-swap-remake kan maken: in No Hard Feeling wordt de in financieel zwaar weer belande Uber-chauffeur Maddie (Lawrence) ingehuurd door de ouders van de introverte tiener Percy (Andrew Barth Feldman) om hun zoon te verleiden. Pa en ma hopen dat hij zo wat meer zelfvertrouwen krijgt voordat hij gaat studeren. De voor een Golden Globe genomineerde Lawrence geeft de film (letterlijk) alles wat ze heeft: tijdens een geestige vechtscène op het strand ging ze zelfs volledig 'full frontal'.

Blue Bayou (2021)

Acteurs: Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O'Brien

Regie: Justin Chon

© Focus Features