Nieuwe films op Netflix: Ford v. Ferrari, The King of Staten Island en Bohemian Rhapsody Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© 20th Century Fox

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een stiefvader voor Pete Davidson, Christian Bale achter het stuur en het leven van Elton John.

The King of Staten Island (2020)

Acteurs: Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr

Regie: Judd Apatow

© Universal Pictures

Pete Davidson is een graag geziene komiek op Netflix: na de coming-of-age-film Big Time Adolescence en zijn onlangs verschenen stand-up-special Turbo Fonzarelli is ook het semi-biografische The King of Staten Island nu bij de streamer te zien. Davidson speelt hier in feite zichzelf: een neurotische wietroker die als kind zijn vader verloor op 9/11. Wanneer zijn moeder (Marisa Tomei) wederom een brandweerman (Bill Burr) begint te daten, lijkt hij weer een nieuw mannelijk rolmodel in zijn leven te krijgen. Davidson schreef de film samen met regisseur Judd Apatow (Trainwreck, waarin hij een cameo had) en zijn SNL-collega Dave Sirus. Na The King of Staten Island zou de komiek alle semi-biografische chaos nog een vervolg geven op televisie in de serie Bupkis, met daarin Edie Falco als zijn moeder en Joe Pesci als zijn opa.

Ford v. Ferrari (2019)

Acteurs: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

Regie: James Mangold

© 20th Century Fox

Fijne underdog-film van regisseur James Mangold (Walk the Line), over de concurrentiestrijd tussen Ferrari (de Goliath) en Ford (de David) tijdens de 24 uur van Le Man in 1966. In Ford. v Ferrari is auto-tycoon Henry Ford II (Tracy Letts) vastbesloten om het dominante raceteam van Scuderia Ferrari het nakijken te geven: voormalig coureur Carroll Shelby (Matt Damon) krijgt 90 dagen om een auto te bouwen die kan wedijveren met de supersnelle bolides van Ferrari. Hij schakelt daarvoor de hulp in van zijn oude vriend Ken Miles (Christian Bale), die de wagen zal gaan besturen. Tussen alle ronkende motoren houdt Mangold het menselijke component goed in de gaten: mede dankzij de uitstekende wisselwerking tussen Bale en Damon is de film ook prima te genieten voor mensen die totaal niet thuis zijn in de autosport.

Bohemian Rhapsody (2018)

Acteurs: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee

Regie: Bryan Singer

© 20th Century Fox