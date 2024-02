Nieuwe films op Netflix: Deep Fear, Stillwater en The Favourite Netflix , Film , Kijktip • 29-01-2024 • leestijd 2 minuten • 7180 keer bekeken • bewaren

© Dreamworks Pictures / Focus Features

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: cocaïne in de oceaan, Matt Damon in Frankrijk en vreemde intriges aan het Britse hof.

Deep Fear (2023)

Acteurs: Madalina Ghenea, Ed Westwick, Macarena Gomez

Regie: Marcus Adams

© Brilliant Pictures

De film Cocaine Bear creëerde onlangs een soort nieuw subgenre ('animals on drugs') en dan ligt een variatie met haaien, sinds Jaws een geliefd onderwerp voor horrorfilms, natuurlijk snel voor de hand. Het enorm opzichtige Cocaine Shark ging vervolgens voor pure schlock, maar de makers van Deep Fear pakken hun variatie meer aan als een misdaadthriller: zeevaarder Naomi (Madalina Ghenea) wil bij een reis door de Caraïben herenigen met haar vriend (Ed Westwick uit Gossip Girl), maar stuit tijdens een storm op criminelen die haar dwingen een enorme lading cocaïne uit een gezonken schip terug naar boven te halen. Helaas duurt het een behoorlijke tijd voor de haaien opduiken en moet je je daarbij door niet al te best acteerwerk heen worstelen.

Stillwater (2018)

Acteurs: Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin

Regie: Tom McCarthy

© Dreamworks Pictures / Focus Features

Misdaaddrama met Matt Damon als een werkloze arbeider die vanuit het plaatsje Stillwater in Oklahoma naar Zuid-Frankrijk reist om zijn van hem vervreemde dochter Allison (Abigail Breslin) te bezoeken en uiteindelijk verwikkeld raakt in haar strafzaak. Allison zit namelijk al vijf jaar vast in een gevangenis in Marseille, omdat ze daar als student veroordeeld werd voor de moord op haar huisgenoot. Stillwater is afkomstig van schrijver-regisseur Tom McCarthy, die bekend is van het Oscarwinnende Spotlight. Officieel werd de film - in tegenstelling tot Spotlight - niet geïnspireerd door een waar verhaal, maar de gelijkenissen met de zaak van Amanda Knox (de Amerikaanse studente die vastzat in Italië heeft een eigen Netflix-docu) zijn bijna niet te negeren.

The Favourite (2018)

Acteurs: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

Regie: Yorgos Lanthimos

© Fox Searchlight Pictures