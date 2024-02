Nieuwe films op Netflix: De Vuurlinie, Young Adult en Crossroads Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 2 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

© Paramount Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een controversiële militair, een roadtrip met Britney Spears en een onvolwassen dertiger.

Crossroads (2002)

Acteurs: Britney Spears, Zoe Saldana, Taryn Manning

Regie: Tamra Davis

© Paramount Pictures / MTV

Naast The Spice Girls (Spice World) en Mariah Carey (Glitter) was ook Britney Spears een muziekfenomeen dat rond de eeuwwisseling de hoofdrol speelde in een door critici gekraakte speelfilm. Het coming-of-age-drama Crossroads - geschreven door Shonda Rhimes, pre-Grey's Anatomy - volgt drie hartsvriendinnen die een roadtrip ondernemen, waarbij ze een aantal oude dromen hopen te verwezenlijken. De ongeïnspireerde plot en de afgezaagde dialogen waren een makkelijk doelwit, maar wat nu met name opvalt zijn de inmiddels een stuk bekender geworden bijrolspelers, zoals Taryn Manning (Orange is the New Black) en Zoe Saldana (Lioness). Jamie Lynn Spears (Sweet Magnolias) speelt in de film de jongere versie van het personage van haar zus.

Young Adult (2011)

Acteurs: Charlize Theron, Patrick Wilson, Patton Oswalt

Regie: Jason Reitman

© Paramount Pictures

Komisch drama van regisseur Jason Reitman (Up in the Air) en schrijver Diablo Cody (Jennifer's Body) dat wel wat zwaarmoediger is dan hun eerdere samenwerking Juno. Ditmaal volgen we geen gevatte tiener maar een compleet ontgoochelde dertiger: Mavis Gary (Charlize Theron) is een auteur van coming-of-age-boeken die met weemoed terugdenkt aan vroeger en meent dat ze is voorbestemd om samen te zijn met haar oude jeugdliefde (Patrick Wilson). Dat deze al getrouwd is en net een dochtertje heeft gekregen is slechts bijzaak. Een onuitstaanbaar personage dus, dat in handen van een voor een Golden Globe genomineerde Theron (die daarna ook met Reitman zou werken aan het goed ontvangen ouderschapsdrama Tully) toch fascinerend is om naar te kijken.

De Vuurlinie (2023)

Acteurs: Waldemar Torenstra, Sallie Harmsen, Jeroen Spitzenberger

Regie: Roel Reiné

© Dutch FilmWorks