Nieuwe films op Netflix: Audrey, The Lost City en Infinite Netflix , Film , Kijktip , Feature • 08-10-2023 • leestijd 3 minuten • 1096 keer bekeken • bewaren

© Paramount Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Met deze week: het leven van Audrey Hepburn, Sandra Bullock in de jungle, en een gereïncarneerde Mark Wahlberg.

Audrey (2020)

Cast: Audrey Hepburn, Sean Hepburn Ferrer, Emma Ferrer

Regie: Helena Coan

© Salon Pictures / XYZ Films

De half Nederlandse (haar eerste acteerklusje was als KLM-stewardess) Audrey Hepburn is een van de bekendste actrices uit de 'Golden Age of Hollywood': met haar rol in Roman Holiday (1954) werd ze de eerste vrouw die een Oscar, Golden Globe en BAFTA won voor dezelfde rol en daarna was ze te zien in beroemde films als Breakfast at Tiffany's en My Fair Lady. Van Audrey hoef je echter geen deep dive in haar filmcarrière te verwachten: de docu draait vooral om de (levensreis van de) vrouw achter het (stijl)icoon, met onder meer aandacht voor haar jeugd tijdens WO II en haar latere werk voor UNICEF. Bovendien zag Hepburn zichzelf meer als danseres dan als actrice: ze wordt in reconstructies dan ook gespeeld door een aantal ballerina's. Voor mensen die bekend zijn met haar leven biedt de docu weinig nieuws, maar haar warme persoonlijkheid komt - mede door haar eigen voice-over - goed naar voren.

The Lost City (2022)

Acteurs: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe

Regie: Aaron en Adam Nee

© Paramount Pictures

Luchtige avonturenfilm die heel erg zijn best doet om een nieuwe Romancing the Stone (1984) te zijn, daar niet helemaal in slaagt, maar desondanks altijd kan leunen op het charisma van het duo Sandra Bullock en Channing Tatum. Bullock speelt een schrijfster van exotische liefdesromans die gekidnapt wordt door een miljonair (Daniel Radcliffe) en vervolgens in de jungle belandt, waar ze hem naar een in haar boeken beschreven verloren stad/schat moet leiden. De enige die haar kan helpen is de onbeholpen Alan Caprison (Tatum), die model stond voor de op de covers van haar boeken afgebeelde actieheld Dash McMahon. Oren Uziel, die eerder wat grappen toevoegde aan het script voor Tatums 21 Jump Street-sequel, was medeverantwoordelijk voor het scenario. Let ook op het geinige bijrolletje van Brad Pitt, die hij aannam omdat Bullock eerder ja zei tegen een rolletje in zijn actiefilm Bullet Train.

Infinite (2021)

Acteurs: Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson

Regie: Antoine Fuqua

Bijna vijftien jaar na Shooter herenigde regisseur Antoine Fuqua (Emancipation, The Equalizer) met Mark Wahlberg voor de scifi-thriller Infinite, die in Amerika (mede) door de pandemie rechtstreeks naar Paramount+ ging en in Nederland nu op Netflix is opgedoken. Walhberg speelt Evan, een man die geplaagd wordt door vreemde hallucinaties en na een arrestatie op het politiebureau kennismaakt met de mysterieuze Bathhurst (Chiwetel Ejiofor), die claimt hem al eeuwen te kennen. Gelukkig duikt er een Morpheus-type (Sophie Cookson uit The Trial of Christine Keeler) op die uitlegt wat er aan de hand is: Evan maakt deel uit van een in twee fracties verscheurde groep mensen die zich hun vorige levens nog kunnen herinneren. Een aardig uitgangspunt dus, maar na een interessant begin verandert de film al snel in een doorsnee actievehikel waarbij de plot alle logica steeds verder uit handen laat glippen.