Nieuwe beelden uit Preacher S02

De zoektocht naar de ware God gaat verder in de trailer voor het tweede seizoen van de comic book verfilming Preacher.

Het eerste seizoen van Preacher ( lees de recensie ) diende vooral als een aanloopje naar het verhaal in de stripboeken van Garth Ennis en Steve Dillion. Het tweede seizoen zal dan ook meer in lijn zijn met wat er in het bronmateriaal gebeurt. In de nieuwe reeks belandt de geplaagde priester Jesse Custer (Dominic Cooper) tijdens zijn road trip op zoek naar God middenin de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Hij wordt bijgestaan door zijn ex-vriendin Tulip (Ruth Negga, sinds haar Oscarnominatie voor Loving een iets bekendere naam) en de Ierse vampier Cassidy (Jospeh Gilgun). De serie wordt geproduceerd door Seth Rogen (Superbad), Evan Goldberg (This is The End) en Sam Catlin (Breaking Bad).