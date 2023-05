Nieuwe afleveringen van The Tick in februari • Nieuws • 09-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

The Tick keert op 23 februari weer terug naar Amazon Video met zes nieuwe afleveringen.

In deze nieuwe live-action versie zien we Peter Serafinowicz (Spaced) als de blauwe stripheld. De immer beschaafde, maar desondanks zeer krachtige Tick komt in het eerste seizoen op het spoor van de doodgewaande superschurk The Terror (Jackie Earle Haley). Tijdens zijn missie om de stad te beschermen, krijgt The Tick hulp van de doorsnee accountant Arthur Everest (Griffin Newman), die zich transformeert tot zijn sidekick. Met de zes nieuwe afleveringen zal het eerste seizoen van de superheldensatire worden afgesloten. The Tick debuteerde in augustus van dit jaar op Amazon. Ben Edlund, de bedenker van de strips waarop de serie werd gebaseerd, is als schrijver bij de adaptatie betrokken. De eerste twee afleveringen werden geregisseerd door Wally Pfister, die als cinematograaf vaak werkte met Christopher Nolan.

The Tick werd twee keer eerder geadapteerd voor televisie. In de jaren 90 was er een succesvolle tekenfilmserie en in 2011 volgde ook nog een kortstondige live-action serie.