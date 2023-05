Nieuw voorproefje op Marvel’s Inhumans

Op de Comic-Con beurs in San Diego debuteerde ABC een gloednieuwe trailer voor Marvel’s Inhumans.

De serie draait om een familie van genetisch gemanipuleerde supermensen, die ver van onze planeet leven. Nadat hun leider Black Bolt (Anson Mount uit Hell on Wheels) wordt verraden door zijn op macht beluste broer Maximus (Iwan Rheon, na Game of Thrones nu ook te zien in Riviera op Videoland), vlucht een aantal Inhumans naar de aarde. Black Bolt kan enkel communiceren met gebarentalen, omdat de kracht van zijn stem complete steden in puin zou leggen. Zijn vrouw Medusa (Serinda Swan) kan het haar op haar hoofd manipuleren en zijn huisdier Lockjaw is een gigantische hond die mensen kan teleporteren. De eerste twee afleveringen van Marvel's Inhumans werden geregisseerd door Roel Reiné en zullen ook in de bioscoop vertoond worden op grote IMAX-schermen.