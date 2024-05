New Amsterdam: vierde seizoen van ziekenhuisserie komt naar Netflix

Netflix heeft nieuwe afleveringen van het ziekenhuisdrama New Amsterdam aangekondigd: het vierde seizoen van de serie wordt zaterdag 1 juni aan het aanbod toegevoegd. New Amsterdam volgt de eigenzinnige arts Max Goodwin (Ryan Eggold, bekend van The Blacklist en straks ook te zien in de nieuwe Alex Cross-serie), die onverwacht de leiding krijgt over een van de oudste ziekenhuizen in New York. Hij besluit de boel helemaal om te gooien en zijn rigoureuze aanpak zorgt voor veel ophef. Aan de start van het vierde seizoen wordt de relatie tussen Max en Helen (Freema Agyeman) steeds gecompliceerder, terwijl men in het ziekenhuis te maken krijgt met een brandstichter. New Amsterdam werd bedacht door David Schulner (Reverie) en is een bewerking van het boek Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital van auteur Eric Manheimer. De serie kwam vorig jaar met een vijfde seizoen ten einde.