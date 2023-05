Netflix wil Triple Frontier nieuw leven inblazen

Het geplaagde filmproject Triple Frontier wordt wellicht gered door Netflix. Ze hebben ook al twee nieuwe acteurs op het oog.

Mahershala Ali ( Moonlight ) is nog steeds aan de film verbonden, maar de VOD-dienst zou nu ook Oscarwinnaar Casey Affleck ( Manchester by the Sea ) en diens broer Ben Affleck (Argo) willen hebben. De titel verwijst naar het grensgebied tussen Paraguay, Brazilië en Argentinië, waar de Paraná- en Iguaçu-rivieren samenkomen en misdadigers de dienst uitmaken. Eerder werd de film bijna gemaakt met J.C. Chandor (Margin Call) als regisseur en Tom Hardy ( Taboo ) en Channing Tatum ( America: The Motion Picture ) in de hoofdrollen. Vier weken voor de start van de opnamen besloot Paramount zich na onenigheid tussen de filmmakers echter terug te trekken en verlieten ook Hardy en Tatum het project.