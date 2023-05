Netflix volgt Cameron Dallas in docu-serie

Social media-ster Cameron Dallas krijgt een eigen serie op Netflix. Bekijk de eerste beelden van Chasing Cameron.

De 22-jarige Dallas staat vooral bekend om zijn filmpjes op Vine, maar heeft ook een grote fanbase op zowel Instagram als Twitter. Samen met social media-vrienden als Taylor Caniff en Aaron Carpenter reist hij de wereld over om fans te ontmoeten en de trailer toont alvast wat van de hectiek die daarmee gepaard gaat. Chasing Cameron moet laten zien hoe jonge internetsterren hun privé-levens combineren met hun uitzinnige bewonderaars. De serie werd opgenomen tijdens Dallas’ MAGCON-tournee (de afkorting staat voor Meet And Greet CONvention) en bestaat uit in totaal 10 afleveringen. Netflix maakte met Haters Back Off onlangs al eerder een serie over internet-sensatie Colleen Ballinger, maar toen ging het om een door haar bedacht typetje en niet om een reality-show.