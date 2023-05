Netflix viert jubileum van Def Comedy Jam • Nieuws • 22-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Def Comedy Jam bestaat 25 jaar en dat wordt op Netflix gevierd met een nieuwe special.

De originele reeks van Def Comedy Jam werd in de jaren negentig uitgezonden op HBO. De serie werd bedacht door platenbaas Russell Simmons (tevens de broer van Run DMC’s Rev Run) en werd een springplank voor talloze jonge zwarte stand-up comedians. Onder meer Chris Rock, Dave Chappelle en Martin Lawrence gaven er televisieoptredens. In de trailer voor de viering van het jubileum zien we dan ook clipjes van een aantal van deze komieken in hun jonge jaren. Het evenement zelf bevat eveneens een indrukwekkende line-up, met onder anderen Cedric The Entertainer, Tracy Morgan, Sheryl Underwood, D.L. Hughley, Deon Cole, Craig Robinson en Steve Harvey. Ook een eerbetoon aan de in 2008 overleden Def Comedy Jam-legende Bernie Mac lijkt niet te gaan ontbreken.

Def Comedy Jam 25 gaat komende dinsdag in première op Netflix. Bij de VOD-dienst kun je momenteel kijken naar twee specials van Chappelle en ook Rock heeft er twee in aantocht