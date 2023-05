Netflix vervangt sterren door duimpjes • Nieuws • 18-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix zegt vaarwel tegen het beoordelen van films en series met sterren. Het systeem gaat vervangen worden door een duim omhoog of een duim omlaag.

Het duimpjes-systeem werd in 2016 al getest onder honderdduizenden abonnees en de uitkomst was positief. Volgens Netflix hoeven gebruikers op deze manier niet meer na te denken over de mate van waardering, waardoor de drempel om het te gebruiken nog lager wordt; of je vindt iets leuk of je vindt iets niet leuk. Netflix zegt niet geïnspireerd te zijn door Facebook, aangezien er geen sociale component aan je beoordeling zit en niemand anders je duim te zien krijgt, maar door datingsites waar het ook draait om het zo snel mogelijk vinden van zoveel mogelijk matches. De VOD-dienst introduceert tevens een nieuwe percentage-functie, waarbij wordt aangegeven voor hoeveel procent een bepaalde film of serie bij jou als individuele Netflix-gebruiker past. Het percentage zal alleen te zien zijn, wanneer de persoonlijke match boven de 50% zit.

Het huidige systeem met de sterwaardering ( lees hier een uitgebreider artikel ) houdt vooral rekening met jouw kijkgedrag en het kijkgedrag van gelijksoortige gebruikers. Zo kan het voorkomen dat House of Cards op jouw account beoordeeld wordt met 5 sterren, terwijl op het account van je buurman slechts 2 sterren te zien zijn.

Het nieuwe systeem met de duimpjes zal in april worden uitgerold.