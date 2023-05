Netflix verlengt Anne with an E

Netflix bestelt een tweede seizoen van Anne with an E en schroeft ook het aantal afleveringen op.

Waar het eerste seizoen (gebaseerd op het boek Anne of Green Gables, bij ons bekend als Anne van het Groene Huis) bestond uit acht afleveringen, zal het tweede seizoen er tien krijgen. De opnamen gaan in de herfst van start. Drievoudig Emmy-winnaar Moira Walley-Beckett keert terug als showrunner. Beckett schreef eerder voor Breaking Bad en bedacht daarna haar eigen serie Flesh and Bone . Haar Netflix-adaptatie van Anne of Green Gables draait om het strijdbare weesmeisje Anne (Amybeth McNulty), die per ongeluk in huis wordt geplaatst bij Matthew Cuthbert (R.H. Thomson) en diens zus Marilla (Geraldine James). Ook de nieuwe reeks zal thema’s als vooroordelen, pesten, identiteit en feminisme blijven bekijken en verkennen door de ogen van het 14-jarige hoofdpersonage.