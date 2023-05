Netflix verfilmt The Umbrella Academy

Netflix bestelt tien afleveringen van The Umbrella Academy, een live-action adaptatie van de comic van Gerard Way en Gabriel Bá.

De streamingdienst biedt al meerdere series van Marvel Comics aan (zoals Luke Cage en Iron Fist ), maar The Umbrella Academy is afkomstig van Dark Horse Comics ( Sin City ). Het verhaal draait om een van elkaar vervreemde familie van superhelden, bestaande uit The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror en The White Violin. Ze moeten noodgedwongen weer samenkomen om de dood van hun vader te onderzoeken. Steve Blackman ( Fargo Legion ) treedt aan als producent en zal fungeren als showrunner. De pilot voor de serie werd geschreven door Jeremy Slater, maar door drukte met zijn eigen tv-show The Exorcist , is hij niet beschikbaar voor de rest van de serie.