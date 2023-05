Netflix stelt Danny Rand / Iron Fist aan je voor • Nieuws • 23-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Voor de fans van Daredevil, Jessica Jones en Luke Cage die nog niet bekend zijn met Iron Fist, zet Netflix een spotlight op de laatste Defender.

Door middel van een nieuwe featurette stelt de streamingdienst namelijk de door Finn Jones (Loras Tyrell in Game of Thrones) gespeelde Danny Rand en zijn alter-ego Iron Fist aan je voor. Zijn voorgeschiedenis lijkt een beetje op die van van Bruce Wayne in Batman Begins; ook Rand keert na een jarenlange training in een sneeuwrijke omgeving terug naar de grote stad om zijn familiebedrijf te claimen, terwijl hij daar als superheld orde op zaken probeert te stellen. Iron Fist speelt zich, net als de Netflix-series Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en straks ook The Punisher, af in het door Marvel gecreëerde film- en televisie-universum. De series die Netflix voor zijn rekening neemt, richten zich op een meer volwassen publiek, in vergelijking met de bioscoopfilms en Agents of SHIELD op ABC. Overigens is Danny Rand / Iron Fist later dit jaar tevens te zien met alle andere Marvel-helden van Netflix in The Defenders.

De 13 afleveringen van Iron Fist zijn vanaf 17 maart te streamen op Netflix. Scott Buck (Dexter) werd voor de serie aangesteld als showrunner.